Gentile: “Guardo tutte le partite della Juve, ma spengo la televisione dalla rabbia”

“Guardo tutte le partite della Juventus, ma spesso non arrivo al novantesimo. Spengo la televisione dalla rabbia. L’ultima volta mi è successo mercoledì, contro il Parma: quando ho visto come Kelly ha marcato Pellegrino in occasione del gol, non ho più resistito”. A esprimere tutta la rabbia per le prestazioni della squadra bianconera è Claudio Gentile che, in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, non ha nascosto la delusione per la stagione della squadra di Igor Tudor.

Foto: Instagram Juventus