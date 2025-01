Genoa, Vogliacco saluta i tifosi su Instagram

Vogliacco è pronto a lasciare il Genoa, arrivato anche l’annuncio sui social dove ha salutato i suoi ormai ex-tifosi. Questo il post Instagram:

“Cari genoani, vi voglio ringraziare per tutto l’amore che mi avete dato, ho sempre provato a ripagare il vostro sentimento dando tutto me stesso. Vi saluto con immensa gratitudine, con la consapevolezza di non esserci mai traditi, voi mi avete sostenuto sempre e vi porterò per tutta la vita nel mio cuore, siete l’anima del Genoa e finché ci sarete voi non dovrete avere paura di niente. Grazie a tutta la gente che lavora dietro le quinte ininterrottamente con tanto amore, grazie ai miei immensi compagni, a tutto lo staff, al presidente Zangrillo, alla società. Non so se sarà un addio o un arrivederci, so solo che indossare quella maglia è stato un privilegio dalla prima all’ultima volta!

Vi abbraccio.

Ale”

Foto: Instagram Genoa