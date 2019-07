Genoa: vittoria prestigiosa contro il Lione. Decisivo Kouame nel finale

Bella vittoria per il Genoa di Andreazzoli. I liguri hanno battuto il Lione 4-3 in amichevole, al termine di una gara molto emozionante. La prima frazione è teminata 1-1: al gol di Mendes ha risposto Criscito su calcio di rigore. Nella ripresa i francesi partono meglio e tra il 51′ e il 62′ segnano due gol con l’ex Roma Yanga-Mbiwa e Fofana. Il Genoa non si demoralizza e grazie alle reti di Ghiglione al 65′ e Hijliemark al 72′, pareggia i conti. A tre minuti dal 90′ Kouame regala il successo al Grifone.

Foto: Twitter Genoa