Genoa, visite mediche per Miretti

Come già anticipato negli scorsi giorni, il Genoa è pronto ad accogliere il nuovo rinforzo per il centrocampo, Fabio Miretti. Il calciatore è in questi momenti alla “Casa della Salute” per svolgere le visite mediche per il club. Il centrocampista classe 2003 giunge a Genova dalla Juventus con la formula del prestito secco, ma l’esordio potrebbe non avvenire in questa giornata di campionato, dato il trauma contusivo al piede destro con cui è alle prese nelle ultime ore.

Foto: Miretti Instagram