Genoa, visite mediche in corso per Pinamonti

Andrea Pinamonti ha iniziato le visite mediche e presto sarà un nuovo calciatore del Genoa. L’attaccante italiano è già arrivato in città e si trova al CDS-Casa della Salute per i controlli di rito.

Affare concluso con il Sassuolo, Pinamonti non voleva rimanere in Serie B. Il Genoa lo ha scelto per sostituire Retegui, partito per l’Atalanta.

Foto: Instagram Serie A