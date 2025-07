Genoa, visite mediche in corso per Nicolae Stanciu

07/07/2025 | 08:42:17

Dopo l‘ufficialità, è tempo di visite mediche in casa Genoa. Il trequartista rumeno Nicolae Stanciu, classe 1993, è arrivato questa mattina alla Casa della Salute per sostenere le prime visite mediche di routine, preludio all’inizio della preparazione con il resto del gruppo. Stanciu sbarca in Italia dopo l’esperienza in Arabia Saudita con il Damac, dove si era distinto con numeri solidi: 6 gol e 7 assist nella stagione 2023/24, 5 reti e 7 assist in quella precedente. Forte della sua esperienza internazionale (82 presenze e 15 gol con la Nazionale romena), il nuovo acquisto dei rossoblù si candida fin da subito a un ruolo centrale nel progetto tecnico del club.

Foto: insta genoa