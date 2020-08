Genoa, troppo facile: 3-0 all’Hellas. Il Lecce va in B. Blitz Udinese

Perde il Lecce in casa contro il Parma (3-4) in una gara ricca di gol ed emozioni e retrocede in Serie B insieme a Spal e Brescia. E’ il Genoa a staccare il pass per la salvezza all’ultima giornata vista la vittoria al Ferraris contro il Verona con Romero e la doppietta di Sanabria. La sfida poi si è chiusa con tre espulsi, Romero e Cassata per i padroni di casa e Amrabat per gli scaligeri. Blitz dell’Udinese invece in casa del Sassuolo che passa in vantaggio con Okaka al 7′ della ripresa. Solo pari (1-1) tra Bologna e Torino, con Zaza che risponde a Svanberg.

LA CLASSIFICA: Juventus 83, Inter 82, Atalanta 78, Lazio 78, Roma 70, Milan 66, Napoli 62, Sassuolo 51, Hellas Verona 49, Fiorentina 49, Parma 49, Bologna 47, Udinese 45, Cagliari 45, Sampdoria 42, Torino 40, Genoa 39, Lecce 35, Brescia 25, SPAL 20

Foto: profilo twitter Parma