Genoa-Torino: le formazioni ufficiali

In Serie A si recupera la gara tra Genoa e Torino della terza giornata, rinviata per i casi di positività in casa ligure. Due squadre alla ricerca di punti importanti. Il Torino soprattutto: un altro risultato negativo potrebbe costare caro a Giampaolo.

Queste le formazioni ufficiali:

Genoa (4-3-1-2): Perin; Ghiglione, Zapata, Goldaniga, Pellegrini; Lerager, Badelj, Rovella; Zajc; Pjaca, Scamacca

Torino (4-3-1-2): Sirigu; Singo, Bremer, Lyanco, Murru; Gojak, Rincon, Linetty; Lukic; Verdi, Belotti.

Foto: Sito Genoa