Genoa-Torino, le curiosità: i granata sono la squadra che ha subito più reti in campionato

22/02/2026 | 11:14:50

Alle 12:30 il match tra Genoa e Torino.

Ecco alcune curiosità:

-Sono 61 i precedenti tra le due squadre in Liguria: 28 vittorie del Genoa, 20 pareggi e 13 vittorie granata.

-Il Genoa non vince dal 12 gennaio, sono 5 le partite di fila senza successi per i grifoni.

-Il Torino è la squadra che ha subito più gol in campionato.

-Tra Daniele De Rossi e Marco Baroni sarà il secondo incontro ufficiale: una vittoria per il tecnico del Genoa.

Foto: X Sampdoria