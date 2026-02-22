Genoa-Torino, le curiosità: i granata sono la squadra che ha subito più reti in campionato
22/02/2026 | 11:14:50
Alle 12:30 il match tra Genoa e Torino.
Ecco alcune curiosità:
-Sono 61 i precedenti tra le due squadre in Liguria: 28 vittorie del Genoa, 20 pareggi e 13 vittorie granata.
-Il Genoa non vince dal 12 gennaio, sono 5 le partite di fila senza successi per i grifoni.
-Il Torino è la squadra che ha subito più gol in campionato.
-Tra Daniele De Rossi e Marco Baroni sarà il secondo incontro ufficiale: una vittoria per il tecnico del Genoa.
Foto: X Sampdoria