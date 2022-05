Genoa, tifosi da Champions ma gestione senza competenza

Il Genoa torna in Serie B dopo una vita, al termine di una stagione incredibilmente condizionata da un errore dietro l’altro. Nulla abbiamo da dire sull’impegno economico di 777 Partners, ma sono stati commessi strafalcioni enormi, con investimenti assurdi, figli delle mancanza di conoscenza del calcio italiano. In questa stagione, augurando al Genoa un pronto ritorno in Serie A, resta l’incredibile senso di appartenenza e l’inesauribile passione di una tifoseria che fino all’ultimo secondo ha messo il “vessillo” in prima fila a prescindere dai risultati.

E sarà sicuramente così anche per l’ultimo impegno della stagione contro il Bologna. Una tifoseria da Champions che non ha fatto minimamente pesare una stagione avara della minima soddisfazione. Ma la gestione senza competenza ha pesato parecchio, quasi come se fosse un monito: urge voltare pagina, la prossima B sarà probabilmente la più difficile e competitiva della storia.

Foto: Sito Genoa