Genoa, striscioni di sfottò per la Samp: “C…IAO”

17/05/2025 | 22:30:11

Nel corso del match contro l’Atalanta, la Gradinata Nord del Genoa non ha perso l’occasione per ingiuriare i rivali della Sampdoria, retrocessi per la prima volta in Serie C in settimana.

A inizio gara, è stato esposto lo striscione: “C…IAO Samp”. Poi anche diversi manifesti a lutto per la compagine rivale e ulteriori striscioni di sfottò per i rivali.

Foto: screen Dazn