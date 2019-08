Genoa, stop di 15 giorni per Saponara: salterà le gare con Roma e Fiorentina

Il Genoa dovrà fare a meno di Riccardo Saponara per 15 giorni. Dopo l’infortunio subito durante la gara contro l’Imolese, il club rossoblù ha reso noto in un comunicato che la risonanza a cui si è sottoposto il centrocampista ha rilevato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro: “La prognosi stimata, in presenza di un’evoluzione regolare, è di 15 giorni per il pieno recupero”. Saponara salterà dunque le prime due gare di campionato contro Roma all’Olimpico e Fiorentina al Ferraris.

Foto: Twitter ufficiale Genoa