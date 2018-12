Genoa-Spal, debutto in parità per Prandelli. Piatek riprende Petagna

Finisce in parità il match delle ore 18 della quindicesima giornata di Serie A. Prima di Cesare Prandelli che si mette subito in salita, visto che dopo appena 11′ viene espulso Criscito per un intervento scomposto ai danni di Schiattarella. Genoa subito in 10 uomini ed anche sotto di un gol a partire dal 15′, quando su un calcio di punizione battuto da Schiattarella, Felipe allunga il pallone per Petagna che di testa porta in vantaggio la Spal. Al 36′ però i padroni di casa trovano il pareggio grazie a un calcio di rigore trasformato da Piatek. Tiro dagli undici metri concesso con l’ausilio del Var per un fallo di Fares su Romero. 1-1 dunque il risultato finale, con i rossoblù che salgono a 16 punti e gli uomini di Leonardo Semplici a 15.

GENOA-SPAL 1-1

GENOA (3-5-2) Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Pedro Pereira (dal 1′ st Gunter), Hiljemark, Sandro, Miguel Veloso (dal 20′ Rolon), Lazovic; Kouamé, Piatek. Allenatore: Prandelli

SPAL (3-5-2) Gomis; Bonifazi, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli (dal 24′ st Valoti), Schiattarella (dal 31′ st Valdifiori), Kurtic, Fares; Petagna, Antenucci. Allenatore: Semplici

ARBITRO: Pasqua

MARCATORI: 14′ Petagna (S), al 37′ Piatek rig. (G)

NOTE: Ammoniti: Petagna (S), Bonifazi (S). Espulsi: Criscito (G)

Classifica: Juventus 43; Napoli 35; Inter 29; Milan, Lazio 25; Torino, Sassuolo, Atalanta, Parma 21; Roma, Sampdoria 20; Fiorentina 19; Cagliari, Empoli, Genoa 16; Spal 15; Udinese 13; Bologna 11; Frosinone 8; Chievo* 3.

* -3 di penalizzazione

