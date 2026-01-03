Genoa, solo un pari contro il Pisa. Prodezza di Pellegrino: 1-1 tra Sassuolo e Parma

03/01/2026 | 16:59:40

Terminate le partite delle 15 di Serie A.

Un punto a testa nella gara tra Genoa e Pisa: ad aprire le marcature è stato il Genoa al 15′ del primo tempo con Colombo, mentre al 38′ è arrivata la rete del pareggio del Pisa firmata da Leris. Nel secondo tempo entrambe le squadre hanno faticato a trovare lo specchio della porta e il match si è quindi concluso sul punteggio di 1-1.

Anche il match tra Sassuolo e Parma è terminato in pareggio, con entrambe le squadre a segno nel primo tempo. A sbloccare il risultato per il Sassuolo è stato Thorstvedt al 12′, mentre al 24′ è arrivata la risposta del Parma con il gol di Pellegrino, che ha di fatto fissato il risultato finale. Nella ripresa gli ospiti hanno provato a trovare la rete del vantaggio, ma senza successo.

Foto: sito Serie A