Genoa, si presenta Maran: “Sono in una grande società. Faggiano sta lavorando per rinforzare la rosa”

Prime parole di Rolando Maran come nuovo allenatore del Genoa. Il tecnico, subentrato a Davide Nicola, si è così presentato ai suoi nuovi tifosi: “Era da tempo che aspettavo questa opportunità, sono alla guida di una grande società. Il presidente mi ha chiesto di non soffrire come nelle ultima stagioni”. Idee chiare anche per quanto riguarda il mercato: “Faggiano è una sicurezza e sta operando da tempo per rinforzare la squadra”.

Foto: Twitter Genoa.