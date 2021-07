Genoa, si presenta Buksa: “Entusiasta di questa scelta. Qui per imparare come se fossi all’università”

Aleksander Buksa, nuovo attaccante polacco del Genoa, ha parlato così a Sky Sport dal ritiro del club: “Avevo diverse offerte, ma ho considerato più aspetti calcistici e ho capito che il Genoa era la squadra giusta. Mi piace lo stile italiano e sono entusiasta di questa scelta. Nuovo bomber polacco per il Genoa? Conosco le storie di Lewandowski e Piatek, li ho sempre seguiti, ma io sono più giovane e qui è come se fossi all’università. Ho un profilo diverso dal loro. In Polonia ho giocato anche da numero 10, perché non potevo competere fisicamente coi difensori. Sto lavorando molto da questo punto di vista per rinforzarmi a livello fisico, visto che il mio ruolo principale è quello dell’attaccante, e anche per imparare l’italiano”.