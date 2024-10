Continua la serie di infortuni in casa Genoa: si ferma anche Vitinha. L’attaccante portoghese si era fermato in allenamento nella giornata di martedì e, secondo quanto riportato dal Secolo XIX, avrebbe dovuto far i conti con una lesione ai flessori. Dunque, Gilardino dovrà fare a meno anche di Vitinha alla ripresa del campionato nella sfida contro il Bologna.

Foto: Instagram Vitinha