Genoa, si ferma anche De Winter. Rischia un mese di stop

Il momento negativo in casa Genoa, con gli infortunati, non accenna a diminuire, anzi. La compagine ligure rischia di perdere una delle sue colonne in difesa, forse il migliore di questo inizio di stagione, il difensore Kevin De Winter.

Il giocatore si è fermato nella sessione di oggi e da come si apprende, rischia un mese di stop. Il problema è di natura muscolare. Ovviamente gli esami a cui si sottoporrà specificheranno che tipo di problema ha avuto il giocatore.

Foto: Instagram De Winter