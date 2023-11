Genoa: si fa male Strootman contro il Frosinone

Il Genoa di Gilardino ha ricevuto brutte notizie durante la partita contro il Frosinone, con Kevin Strootman che ha subito un infortunio muscolare. L’olandese, dopo essersi fermato brevemente a bordo campo con lo staff medico, ha cercato inizialmente di continuare la partita. Tuttavia, la situazione è peggiorata, e Strootman ha alla fine alzato bandiera bianca, costretto a lasciare il campo.

Questo infortunio rappresenta una perdita significativa per il Genoa, dato il contributo importante di Strootman al centrocampo. La squadra e i tifosi sperano in una pronta guarigione per il giocatore, mentre Gilardino dovrà affrontare il delicato compito di compensare l’assenza di un elemento chiave. Resta da vedere la gravità dell’infortunio e quanto tempo Strootman dovrà restare fuori, ma la notizia iniziale suggerisce un periodo di incertezza per il centrocampista olandese.

Foto: Instagram Strootman