Genoa, senti Schone. “In Italia il calcio sta cambiando. È il posto giusto per me”

Arrivato in estate dall’Ajax, il centrocampista danese Lasse Schone ha già conquistato un ruolo fondamentale nel Genoa di Andreazzoli. Il classe ’86 ha parlato ad Ajaxshowtime del suo trasferimento e delle sue sensazioni nel nuovo campionato: “Non era previsto che lasciassi l’Ajax, In realtà, è un’opportunità che si è presentata da sé. Avevo già detto che avrei voluto seriamente guardarmi intorno per capire se ci fosse un club che mi desse le giuste sensazioni, così ho deciso che era il momento di farlo. Mia moglie e io pensiamo che l’Italia sia un bellissimo paese. Ci siamo stati spesso in vacanza, ha una cultura meravigliosa e per me giocare in Serie A sarà ovviamente un onore. Pensiamo sia il paese giusto. Certo, all’inizio sarà difficile, ma una volta abituati sarà semplicemente bellissimo. I bambini hanno già iniziato la scuola internazionale, vogliamo riprendere il più rapidamente possibile la nostra quotidianità. Non ho lasciato l’Ajax perché avrei dovuto lottare per una maglia, e a fine carriera tornerà in Olanda. La reazione dei tifosi dell’Ajax alla mia cessione mi rende orgoglioso, Vuol dire che ho fatto qualcosa di buono in questi anni. In Italia, il calcio sta cambiando. Basta vedere i giocatori che ci si stanno trasferendo e quante squadre forti ci siano“.

Foto: twitter ufficiale Genoa