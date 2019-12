Genoa, sempre più Nicola: incontro confermato

Davide Nicola si avvicina sempre più alla panchina del Genoa. Dalla sorprendente pole del 24 dicembre (come vi avevamo anticipato in esclusiva), alla pole consolidata nella giornata di ieri, fino alla svolta in arrivo. Tutto questo dopo il no secco di Ballardini, le perplessità di Andreazzoli e il naufragio dell’operazione Diego Lopez. Il Genoa avrebbe già dovuto avere un allenatore, considerato che Thiago Motta era stato sfiduciato ancora prima della netta sconfitta in casa dell’Inter. Ecco perché Davide Nicola è ormai il prescelto per la panchina del Genoa: confermato l’imminente incontro che si svolgerà in queste ore e che porterà alla fumata bianca, come vi abbiamo raccontato.

Foto: sito ufficiale Udinese