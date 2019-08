Genoa, Schone saluta l’Ajax: “Al Genoa c’è un progetto per me”

Il Genoa sta chiudendo con l’Ajax per l’acquisto del centrocampista danese Lasse Schone, uno dei protagonisti della cavalcata dei Lancieri nella scorsa Champions League. Dopo la partita giocata contro il Vitesse, lo stesso classe ’86 ha parlato della nuova avventura che lo aspetta. Queste le sue dichiarazioni, raccolte da Voetbal International: “È stata una scelta molto difficile. Ho avuto lunghe conversazioni con mia moglie e con le persone a me care. Tutti all’Ajax sanno come cosa penso del club e che periodo meraviglioso ho trascorso qui. Con la scorsa stagione come il momento clou assoluto. Ciò renderà difficile lasciarsi. Questo non è un addio, ma un arrivederci. Anche se adesso ho 33 anni, al Genoa hanno un progetto per me. Stanno cercando un numero 6 e ricoprirò quel ruolo“.

Foto: twitter Ajax