Genoa-Sassuolo, i convocati di Nicola: ci sono Perin, Behrami e Destro

Il neo allenatore del Genoa, Davide Nicola, ha diramato la lista dei convocati per il match di campionato contro il Sassuolo in programma domani, domenica 5 gennaio, alle 18:00. In aggiunta all’elenco sono stati comunicati i numeri di maglia assegnati ai colpi di mercato piazzati in questi pochi giorni. Perin ha riscelto la 1, Behrami ha rioptato per la 85, Destro ha preso la 23. I 25 arruolati per il match contro i neroverdi sono: 1 Perin, 2 Zapata, 3 Barreca, 4 Criscito, 5 Goldaniga, 9 Sanabria, 10 Gumus, 14 Biraschi, 15 Jagiello, 17 Romero, 18 Ghiglione, 19 Pandev, 20 Schone, 21 Radovanovic, 22 Marchetti, 23 Destro, 27 Sturaro, 28 Agudelo, 29 Cassata, 30 Favilli, 32 Ankersen, 33 Pajac, 85 Behrami, 97 Radu, 99 Pinamonti.

Foto: Twitter Genoa