Genoa-Samp, le ultimissime sulle probabili formazioni

Mancano poche ore e poi si disputerà il sentitissimo derby della Lanterna tra Genoa e Sampdoria. Ivan Juric dovrebbe affidarsi al consueto 3-5-2 con Radu tra i pali, Biraschi, Romero e Criscito nel pacchetto arretrato; Hiljemark, Veloso e Bessa in mezzo al campo con Romulo e Lazovic sugli esterni; in avanti il tandem composto dal polacco Piatek, vogliosi di tornare al gol, e Kouamé. Dalla parte opposta Marco Giampaolo ha pochi dubbi: 4-3-1-2 con Audero in porta, Bereszynski, Tonelli, Andersen e Murru nella linea difensiva; Praet, Ekdal e Jankto a centrocampo con Saponara trequartista a supporto delle due punte, Defrel e Quagliarella. Il capoluogo ligure, per una notte, tornerà a dividersi per 90 minuti ma, dopo la tragedia del Ponte Morandi, la città di Genova ne approfitterà per unirsi in un unico abbraccio. Il derby numero 116 della storia, il 70° in Serie A, sta per andare in scena.

Genoa (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Romulo, Hiljemark, Veloso, Bessa, Lazovic, Piatek, Kouame. Allenatore: Juric.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Jankto; Saponara; Defrel, Quagliarella. Allenatore: Giampaolo.