Genoa-Roma, le formazioni ufficiali
08/03/2026 | 17:04:41
Alle 18, la Roma deve rispondere alle vittorie di Napoli, Como e Juve in ottica Champions. I giallorossi vanno in casa del Genoa.
Queste le formazioni ufficiali:
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskiy, Frendrup, Messias, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Celik; Rensch, Pisilli, Koné, Tsimikas; Venturino, pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini
Foto: sito Genoa