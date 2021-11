Genoa-Roma, le formazioni ufficiali

Il posticipo domenicale della 13a giornata di Serie A vede in campo Genoa e Roma. In casa giallorossa gioca Pellegrini, out Zaniolo.

Queste le formazioni ufficiali:

Genoa (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Masiello, Vasquez; Sabelli, Sturaro, Badelj, Rovella, Cambiaso; Pandev, Ekuban. All. Shevchenko

Roma (4-4-2): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Ibanez; El Shaarawy, Pellegrini, Veretout, Mkhitaryan; Shomurodov, Abraham. All. Mourinho.

