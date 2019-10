Genoa, rinnovo e ritocco dell’ingaggio per Kouame

Il Genoa e Christian Koaume ancora insieme. Dopo il gol e l’assist nella grande e convincente vittoria del Grifone contro il Brescia, come ha reso noto l’account Twitter della Player Management, è arrivato il rinnovo di contratto. Non sono stati comunicati ancora i nuovi dettagli, ma è presente anche un ritocco dell’ingaggio. L’attaccante classe 1997, quest’anno già a segno 4 volte in dieci giornate, è pronto a ripetersi agli ordini di Thiago Motta. Nelle prossime ore si attende un comunicato ufficiale del Genoa.

https://twitter.com/PlayerManagemen/status/1189142431301820417

Foto: Player Management Twitter