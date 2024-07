Il centravanti della Nazionale, Mateo Retegui, ha appena raggiunto i compagni di squadra del Genoa in ritiro, dopo le vacanze per aver partecipato all’Europeo. Il club ligure ha pubblicato sul profilo Instagram una foto in cui Retegui ha appena fatto il suo arrivo nel ritiro prestagionale di Moena.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Genoa Cfc (@genoacfc)

Foto: Instagram Genoa