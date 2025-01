Genoa, respiro di sollievo per Vitinha: distrazione muscolare di lieve entità. Il comunicato

Il Genoa è tornato ad allenarsi questa mattina, dopo l’ottimo pareggio rimediato nello scontro diretto di domenica contro il Lecce, al via del Mare. Il club ha diramato un comunicato ufficiale sull’esito dell’allenamento e sulle condizioni fisiche di Vitinha.

“Chiusa la giornata di riposo, aperta parentesi sulla preparazione settimanale. Martedì Patrick Vieira, 10 punti in 7 partite dall’insediamento, ha ritrovato il gruppo per imbastire le prime esercitazioni, dopo i controlli nelle sale mediche e mezzora di carburazione in palestra. Addestramenti per sviluppi offensivi e coperture preventive hanno lasciato spazio alle partitelle, su un campo di dimensioni ridotte, senza la partecipazione dei giocatori alle prese con programmi di riabilitazione. Un sospiro di sollievo per gli esiti degli accertamenti a cui è stato sottoposto Vitinha. Per l’attaccante portoghese, in grande spolvero nelle ultime uscite, una distrazione di lieve entità. Le sue condizioni verranno rivalutate la settimana prossima. Nessuna squalifica da parte del giudice sportivo”.

Foto: Instagram Vitinha