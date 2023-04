Genoa-Reggina, le formazioni ufficiali

Alle 20:30 va in scena l’anticipo della trentunesima giornata di Serie B, allo stadio Luigi Ferraris si affrontano il Genoa di Alberto Gilardino (secondo in classifica con 56 punti in 30 partite) e la Reggina di Filippo Inzaghi (settimo con 42 punti in 29 partite). Le scelte dei due ex campioni del mondo 2006:

Genoa (3-5-2): Martinez; Bani, Vogliacco, Dragusin; Sabelli, Sturaro, Badelj, Strootman, Criscito; Gudmundsson, Coda. All. Gilardino.

Reggina (3-5-2): Colombi; Camporese, Cionek, Gagliolo; Bouah, Hernani, Crisetig, Majer, Di Chiara; Menez, Strelec. All. Inzaghi.