Genoa, primo giorno di Maran al centro sportivo

Inizia oggi la nuova avventura di Rolando Maran sulla panchina del Genoa. Dopo l’ufficialità di ieri pomeriggio, il neo tecnico è pronto a guidare il Grifone. Il tecnico questa mattina – come riportato via social dal Genoa stesso – è arrivato a Villa Rostan. Per lui primo giro da nuovo allenatore rossoblu nella sua nuova casa. Poi, dopo l’esito dei tamponi, al via il primo vero allenamento.

Foto. twitter Genoa