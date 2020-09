Genoa, presentata la maglia casalinga per la prossima stagione

Il Genoa compie oggi 127 anni e per festeggiare al meglio questa ricorrenza, il club ligure ha presentato la nuova maglia casalinga per la prossima stagione. La divisa è composta dalle classiche due fasce larghe rosse e blu, la particolarità però sono le righe più scure presenti come sfondo della divisa.

🔴🔵 Ecco la nostra nuova Kombat Pro 2021 Home. Disponibile dalle ore 15 al Genoa Temporary Store di via XII Ottobre 43r o sullo shop online 👉 https://t.co/tREV1a94Qw #KAPPASPORT pic.twitter.com/0jblI2kD7w — Genoa CFC (@GenoaCFC) September 7, 2020

Foto: Instagram Genoa