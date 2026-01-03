Genoa-Pisa, le curiosità: i nerazzurri non vincono a Marassi dal 1968

03/01/2026 | 14:10:29

Alle 15 il match tra Genoa e Pisa.

Ecco alcune curiosità:

-Sono 19 i precedenti a Genova tra le due formazioni: 11 vittorie rossoblù, 7 pareggi e 1 vittoria nerazzurra.

-L’unica vittoria del Pisa in casa del Genoa risale al 1968.

-Il Genoa subisce almeno una rete da 11 match consecutivi.

-Tra Daniele De Rossi e Alberto Gilardino sarà il terzo incontro ufficiale da allenatori: 1 vittoria del tecnico rossoblù e un pareggio.

Foto: X Sampdoria