Genoa, Pinamonti è arrivato in sede. A breve la firma

Andrea Pinamonti è arrivato nella sede del Genoa. L’attaccante classe ’99 metterà presto la propria firma su un contratto che lo legherà ufficialmente al Grifone, club nel quale si trasferirà per 18 milioni di euro. Un grande colpo per i rossoblù del neo tecnico Andreazzoli, che rafforzano così il proprio reparto avanzato in vista della prossima stagione.

Foto: twitter ufficiale Vivo Azzurro