Genoa, per la porta viva la pista Roman. Trattativa no stop

Il Genoa deve prendere un portiere per sostituire Martinez passato all’Inter. Dopo vari inseguimenti in giro per l’Europa, resta viva la pista che porta a Leo Roman del Maiorca. C’è la totale disponibilità del portiere, adesso bisogna trovare l’accordo con il club spagnolo. La cifra giusta potrebbe essere vicina ai 5 milioni più bonus, trattativa no stop.

Foto: twitter Genoa