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Genoa: parte dell’incasso contro l’Ascoli sarà devoluto in aiuto al popolo colombiano colpito dal terremoto

16/08/2026 | 14:23:23

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Il Genoa ha deciso di devolvere parte dell’incasso del match di Coppa Italia, in programma quest’oggi alle 18:30, contro l’Ascoli in aiuto alle persone colombiane colpite dal devastante terremoto degli scorsi giorni.

Il comunicato dei rossoblù: “Una parte dell’incasso della gara di Coppa Italia Frecciarossa Genoa-Ascoli, in programma domenica 16 agosto alle 18.30 allo stadio Luigi Ferraris, sarà devoluto attraverso la Croce Rossa Colombiana a sostegno delle attività di assistenza e di aiuto per le popolazioni colpite dal tragico terremoto del 10 agosto in Colombia”.

Foto: Sito Genoa

 