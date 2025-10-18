Genoa-Parma, i convocati di Cuesta

18/10/2025 | 18:59:56

Il Parma Calcio ha diramato la lista dei convocati di mister Cuesta per il match contro il Genoa.

Questa la lista completa:

“Dopo la rifinitura di questa mattina al Mutti Training Center di Collecchio, l’allenatore Carlos Cuesta ha convocato 23 calciatori per il match Genoa-Parma, in programma domenica 19 ottobre alle ore 15:00 e valido per la settima giornata del campionato Serie A Enilive.

Portieri: 40 Corvi, 66 Rinaldi, 31 Suzuki.

Difensori: 27 Britschgi, 39 Circati, 15 Delprato, 18 Løvik, 3 Ndiaye, 37 Troilo, 5 Valenti.

Centrocampisti: 19 Begić, 10 Bernabé, 25 Cremaschi, 8 Estévez, 23 Hernani Jr, 16 Keita, 24 Ordonez, 22 Sørensen.

Attaccanti: 11 Almqvist, 7 Benedyczak, 32 Cutrone, 30 Djurić, 9 Pellegrino”.

Foto: Instagram Cuesta