Genoa, parlano Badelj e Pjaca: “Qui si sta bene”

Giornata di presentazioni in casa Genoa. Milan Badelj e Marko Pjaca si sono mostrati in conferenza stampa:

Prima è stato il turno dell’ex Lazio: “Sono qui per fare grandi cose. Mi sono convinto a venire qui per l’allenatore, che mi ha voluto fin dall’inizio, e il ds Faggiano. Poi ho fatto le mie valutazioni. Mi sono subito inserito bene in squadra grazie al gruppo, che mi ha ben accettato. Mi sento bene dal punto di vista fisico, domenica siamo riusciti tutti a trasmettere quello abbiamo provato nei giorni scorsi. Dove possiamo arrivare? Siamo all’inizio, bisogna continuare a lavorare. La squadra merita più di quanto realizzato nelle scorse stagioni”.

Poi ha parlato anche Pjaca: “In questi primi giorni sono stato bene, il club è storico e tutti i ragazzi sono bravissimi. Mi sento a casa qui. Maran mi ha fatto una buona impressione. Spero di fare una grande stagione con lui e che sia quella della rinascita, sia per me che per il Genoa. Abbiamo iniziato tutti bene e possiamo fare un campionato importante. Dobbiamo continuare con questa voglia e questo spirito. Spero e credo che la sfortuna sia alle spalle. Adesso voglio giocare con tranquillità senza guardarmi indietro. Sto bene e mi sono allenato bene”.

Foto: sito Genoa