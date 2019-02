Genoa, Pandev diventa cittadino italiano: “Sono felicissimo. Dopo quasi 18 anni…”

Goran Pandev diventa cittadino italiano. L’esperto attaccante del Genoa, classe 1983 nato in Macedonia, quest’oggi a Napoli ha ratificato i documenti per acquisire la doppia cittadinanza. Queste le sue dichiarazioni riportate dal sito del club rossoblu: “Sono felicissimo, dopo quasi 18 anni in Italia mi sentivo da tempo italiano. Ringrazio tutti, per me è un bellissimo momento”.

🔴🔵 "Sono felicissimo, dopo quasi 18 anni in Italia mi sentivo da tempo italiano. 🇮🇹 Ringrazio tutti, per me è un bellissimo momento". ✍🏻 Oggi a #Napoli Goran #Pandev è diventato cittadino italiano firmando tutti i documenti dinanzi ai rappresentanti del Comune partenopeo. pic.twitter.com/XRTUSvvhjy — Genoa CFC (@GenoaCFC) February 25, 2019

Foto: Genoa Twitter