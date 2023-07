Genoa, ottima prova in amichevole. Battuto il Monaco 1-0. Retegui in campo 45 minuti

Ottima prova in amichevole per il neopromosso Genoa che ha battuto in amichevole il Monaco. Debutto al Ferraris della squadra di Alberto Gilardino: grande attesa per il nuovo acquisto Retegui. A decidere la gara al 16′, un gol di Gudmundsson su rigore. Retegui è partito dalla panchina, entrato al 46′ accolto da una ovazione. Per l’azzurro una chance al 90′ per trovare il raddoppio, palla finita fuori. Il Genoa batte 1-0 il Monaco e si avvicina bene al ritorno in massima serie.

Foto: sito Genoa