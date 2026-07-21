Genoa, Otoa: “Voglio giocare molto in questa stagione. Idoli? Sergio Ramos e Van Dijk”

21/07/2026 | 16:33:32

Dal ritiro di Moena, il calciatore del Genoa Sebastian Otoa, arrivato a gennaio 2025 dall’Aalborg, club danese, ha parlato a diversi media delle aspettative circa la prossima stagione con il Grifone: “Il ritiro mi piace, ci sono molti allenamenti. Mi piace il gruppo e l’ambiente qui a Moena. Ho molto da migliorare ma sto dando del mio meglio ogni giorno in allenamento. Voglio giocare molto questa stagione, voglio aiutare la squadra. Lavoro duramente per guadagnarmi un posto e per migliorarmi sempre di più. Mi trovo molto bene a Genova, il clima è migliore rispetto a quello in Danimarca. Il mio migliore amico è Morten Frendrup, anche perché è danese e mi aiuta molto. De Rossi mi ha chiesto di mostrare le mie qualità, di migliorare e di comandare sempre la difesa. L’anno scorso è stata una buona stagione. Ho giocato alcune buone partite, ma ovviamente voglio giocare di più e spero che questa sia una buona stagione da questo punto di vista. Devo migliorare nella parte difensiva e abituarmi a giocare contro i top player della Serie A. Idoli? Mi è sempre piaciuto Sergio Ramos, anche se non sono lo stesso tipo di giocatore e mi piace molto anche Van Dijk“.

Foto: Instagram Otoa