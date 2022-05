Genoa, ora è durissima. Il calendario del Grifone adesso è in salita

La sconfitta di ieri sera nel derby della Lanterna è una mazzata tremenda per gli uomini di Blessin, soprattutto nelle modalità in cui è avvenuta. Il rigore di Criscito parato da Audero ha una valenza doppia, le lacrime del capitano hanno il sapore di una stagione ormai quasi condannata. Il calendario, adesso, non viene in aiuto, con il Genoa atteso prima dalla Juve al Ferraris, poi dal match del Maradona col Napoli e infine col Bologna. La corsa è sul Cagliari, che non se la passa meglio, ma ora è davvero dura.

FOTO: Twitter Genoa