Genoa, ora c’è anche l’annuncio ufficiale: da Vieira a Murgita-Criscito

01/11/2025 | 10:44:33

È arrivata in questi minuti la conferma ufficiale, come vi avevamo precedentemente anticipato, Patrick Vieira non è più il tecnico del Genoa. Al suo posto subentrerà Roberto Murgita coadiuvato da Domenico Criscito.

Questo il comunicato ufficiale:

“Genoa CFC comunica che Patrick Vieira non è più l’allenatore della Prima Squadra.

La società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la serietà e la professionalità dimostrate nel corso del loro lavoro e formula i migliori auguri per il prosieguo della loro carriera professionale.

La guida tecnica della Prima Squadra è stata affidata ad interim a mister Roberto Murgita coadiuvato da mister Domenico Criscito”.

Foto: Instagram Vieira