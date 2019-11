Genoa, oggi test amichevole deluxe. Un rientro importante per Thiago Motta

Amichevole deluxe, oggi, per il Genoa di Thiago Motta. I liguri, infatti, hanno organizzato un test allo Stadio Luis II di Montecarlo, dove fronteggeranno il Monaco di Jardim. Un’occasione importante sia per chi non si è recato in Nazionale sia per l’ex tecnico dell’U19 del PSG.

Nel Principato, si rivedrà in campo Mimmo Criscito, infortunatosi nella sfida di oltre un mese fa contro il Milan, che cercherà di mettere minuti nelle gambe in vista della ripresa del campionato. Il capitano e l’intera difesa rossoblù, inoltre, si ritroveranno contro Pietro Pellegri, talentino esploso a Marassi ed emigrato al Monaco due stagioni fa.

