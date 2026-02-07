Genoa-Napoli, le curiosità: le due formazioni sempre in gol nelle ultime sette partite a Marassi

07/02/2026 | 11:31:54

Alle 18 il match tra Genoa e Napoli.

Ecco alcune curiosità:

-Sono 60 i precedenti tra le due squadre a Marassi: 21 vittorie del Genoa, 21 pareggi e 18 vittorie partenopee.

-Dalla stagione 2012/13, il Napoli ha perso solo una volta nelle sfide contro il Genoa.

-Solo la Fiorentina (8) ha subito più gol del Genoa (7) nei primi 15’ del secondo tempo in questo campionato.

-Negli ultimi 7 incontri a Marassi le due formazioni sono sempre andate in rete.

-Tra Daniele De Rossi ed Antonio Conte sarà il primo incontro ufficiale.

Foto: X Sampdoria