Genoa-Milan, le probabili formazioni

16/05/2026 | 23:10:49

Il Milan prova a riscattare il momento nero, cercando una vittoria importante in zona Champions contro il Genoa.

In casa Genoa, 4 cambi rispetto alla sfida contro la Fiorentina: in difesa Otoa e Vasquez dovrebbero tornare dal 1′, così come Malinovskyi in mezzo al campo e Sabelli sulla fascia destra.

In casa Milan, in difesa gioca Tomori. Jashari al centro del campo. La coppa d’attacco dovrebbe essere Nkunku-Gimenez. Modric ha lavorato con una maschera protettiva speciale e torna a disposizione.

Queste le probabili formazioni:

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Frendrup, Amorim, Ellertsson; Ekhator, Colombo. All. De Rossi

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Giménez, Nkunku. All. Allegri