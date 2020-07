Sfida delicatissima per la lotta salvezza tra Genoa e Lecce. A Marassi si gioca per la permanenza in Serie A.

Ecco le formazioni ufficiali:

GENOA (4-3-1-2)– Perin; Masiello, Romero, Zapata, Criscito; Lerager, Schöne, Sturaro; Iago Falqué; Pandev, Sanabria.

LECCE (4-3-1-2) – Gabriel; Donati, Lucioni, Paz, Dell’Orco; Barak, Petriccione, Mancosu; Saponara, Farias; Babacar.

Foto: profilo Twitter ufficiale Genoa