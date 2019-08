Genoa, le prime parole di Schone: “Derby? Voglio segnare su punizione”

Ad accogliere Lasse Schone al suo sbarco all’aeroporto di Genova c’erano circa duecento tifosi rossoblu. Tra i clamore e i cori dei sostenitori del Genoa, l’olandese ha rilasciato le sue prime brevi dichiarazioni da giocatore del Grifone, in attesa dell’ufficialità: “Sono molto felice di essere qui, non mi aspettavo questa accoglienza. Per me è incredibile vedere tutte queste persone qui. Ho scelto il Genoa per il club, le persone e la città, una combinazione perfetta anche per la mia famiglia che voleva venire qui. Sul derby? Spero di fare del mio meglio, magari segnare anche qualche gol. Possibilmente su punizione“.

Foto: Mirror