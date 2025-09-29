Genoa-Lazio, le curiosità: biancocelesti alla ricerca della seconda vittoria in campionato

29/09/2025 | 15:25:33

Questa sera, alle 20:45, si disputerà il match tra Genoa e Lazio. Entrambe le squadre arrivano alla sfida in un momento di difficoltà: i padroni di casa sono ancora alla ricerca della loro prima vittoria stagionale in campionato, avendo finora raccolto soltanto 2 punti grazie a due pareggi e altrettante sconfitte. I biancocelesti, invece, hanno conquistato finora 3 punti, frutto di una vittoria contro l’Hellas Verona e di quattro sconfitte nelle altre gare disputate.

Ecco alcune curiosità sul match di questa sera:

-La Lazio ha vinto le ultime tre sfide contro il Genoa senza subire gol.

-I rossoblù rischiano di non vincere nessuna delle prime cinque partite di Serie A per la seconda volta nella loro storia: l’unico precedente risale alla stagione 2018/19, quando in panchina sedeva Ivan Jurić.

-In caso di sconfitta, sarebbe la prima volta nella storia del club che la Lazio perde quattro delle prime cinque partite di campionato.

-Il Genoa ha collezionato ben 12 sconfitte nelle ultime 18 sfide contro i capitolini.

-La Lazio ha concesso finora il 75% dei suoi gol nel secondo tempo, mentre ha realizzato il 75% delle proprie reti nei primi 45 minuti di gioco.

Foto: Sito ufficiale Genoa