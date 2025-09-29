Genoa-Lazio, i convocati di Vieira
29/09/2025 | 11:00:06
Il tecnico del Genoa Patrick Vieira ha diramato la lista dei convocati per la partita di questa sera contro la Lazio. Vieira ritrova Cornet, ma perde Junior Messias per un affaticamento all’adduttore della coscia sinistra. Assente anche Onana. Questi i convocati: Leali, Sommariva, Siegrist, Sabelli, Norton-Cuffy, Østigard, Otoa, Marcandalli, Vasquez, Martin, Fini, Masini, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Thorsby, Stanciu, Venturino, Carboni, Cornet, Grønbæk, Cuenca, Vitinha, Colombo, Ekhator, Ekuban
FOTO Instagram vieira